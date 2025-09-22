Оркестр из Богородского округа выступил на джазовом фестивале

Ежегодный джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии» состоялся на центральной площади в Нижнем Новгороде. Праздник проводится уже пятый год подряд.

Оркестр JP BIG BAND под управлением Александра Дубровского из Богородского округа принял участие в этом событии с программой «Джаз Победы». Это стало невероятным подарком для всех любителей и ценителей джаза.

Программа фестиваля удивила составом исполнителей, среди которых были Даниил Крамер, Игорь Бриль, Александр Скляр, и, конечно же, Игорь Бутман. Зрители увидели выступления джаз-бэнда «Нижегородский диксиленд», оркестра Донецкой Народной Республики, джаз-бэнда Луганской академии искусств, джазового оркестра «Немига» из Белоруссии, нижегородского симфо-джаз оркестра под управлением Михаила Петропавловского.

В этом году фестиваль, победивший в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, посвящен роли музыки и джаза в годы Великой Отечественной войны. В программе были композиции военных и послевоенных лет, которые прошли путь от эстрады до песен «всем миром, всем народом».

Программа выступления музыкантов Богородского округа была хорошо продумана и умело выстроена, она включала интересные яркие номера. Публика тепло встретила артистов.