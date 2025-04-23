Оркестр Дубны сыграет легендарную «Ленинградскую симфонию» на День Победы

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, дубненцы услышат легендарную Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, известную как «Ленинградская». Это масштабное произведение прозвучит в исполнении Дубненского симфонического оркестра, который выступит в расширенном составе из 100 музыкантов.

Мероприятие пройдет на открытой площадке — стадионе школы № 2, здание которой в годы войны использовалось как госпиталь. Символично, что именно здесь прозвучит музыка, посвящённая памяти тех, кто боролся за Родину на фронте, трудился в тылу и спасал жизни раненых солдат.

«Мне кажется, в этой симфонии хорошо показан контраст между фашизмом и Советским Союзом — огромные масштабные картины. И, в то же время — нежная душа человека, его мечта. Из-за этих контрастов у всех людей в зале и у наших оркестрантов всегда слезы. Это и счастье победы, и горечь утраты. Невероятные эмоции», — рассказал дирижер Дубненского симфонического оркестра Сергей Поспелов.

Школа № 2 сыграла важную роль в годы войны — через госпиталь, расположенный в ее стенах, прошли тысячи раненых бойцов. Исполнение «Ленинградской симфонии» на этой территории станет данью памяти всем героям того времени: солдатам, медикам и жителям будущей Дубны.

«Исполнение великой „Ленинградской симфонии“ станет ярким завершающим аккордом в праздновании Дня Победы и, я уверен, никого не оставит равнодушным», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.