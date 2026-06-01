Оркестр Александра Дубровского выступит на концерте в Ногинске

Лето в Богородских парках! На предстоящей неделе продолжат свои занятия участники творческой мастерской по изучению основ живописи и классической скульптуры в Центральном парке.

Начало в 17:00 в среду в павильоне. Также, в 17:00 во вторник и четверг пройдут тренировки по спортивно-бальным танцам с любительским объединением «Танцы Голд». Локация сцена или павильон (в зависимости от погодных условий).

В субботу Центральный парк приглашает на спортивные утренние программы. В 9:00 состоится легкоатлетический забег от движения «5 верст». В это же время начнутся занятия нейрофитнесу в камерном зале.

Также, парки Центральный и «Роща» в 12:00, а Глуховский и «Липовая аллея» в 17:00 приглашают на детские игровые, спортивные и творческие программы системного расписания.

В 13:00 Центральный парк порадует гостей концертной программой от эстрадного оркестра под управлением Александра Дубровского.

А в 21:00 парки «Липовая аллея», Глуховский и Центральный приглашают на просмотр художественного фильма «Финист. Первый богатырь» под открытым небом.

В Воскресенье парки «Роща», Глуховский и «Липовая аллея» порадуют юных гостей игровыми, спортивными и творческими программами системного расписания. Начало в 12:00. А в Центральном парке игровая программа начнется в 12:30.