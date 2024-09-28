Ориентировщики из Химок стали призерами первенства России

Воспитанники спортшколы имени Горелова из городского округа Химки стали бронзовыми призерами первенства России по спортивному ориентированию. За призовые места состязались более сотни спортсменов из 16 регионов России.

Ориентировщики выступили в разных велокроссовых дисциплинах. Без навигаторов и на высокой скорости им предстояло пройти более десятка локаций на местности и не заблудиться. Каждого участника снарядили электронным чипом, расположенном на пальце для преодоления бесконтактных отметок на трассе.

«Спортсмены должны быть физически сильны, крепки, при этом думать, как шахматисты, прорабатывать комбинации», — пояснил главный судья первенства России и Кубка России по спортивному ориентированию на велосипедах, спортивный судья всероссийской категории Станислав Каплунский.

По итогам состязаний спортсменки из Химок Кристина Евсикова, Елизавета Голубева и Алиса Панина заняли третье место на дистанции 5,8 километров.

«Если говорить о высоком спорте, то он должен знать географию, историю, обычаи людей, куда ты приехал. Ты можешь это проецировать на карту», — подчеркнул старший тренер сборной России по спортивному ориентированию на велосипедах в велокроссовых дисциплинах, заслуженный тренер России Александр Свирь.

Напомним, ранее спортсмены из Химок выступили в составе сборной команды Подмосковья на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. Ребята выиграли золотую и серебряную медали.

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