Ориентировщики Химок стали призерами чемпионата России

Воспитанники школы имени Горелова представили Химки на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в велокроссе. Ребята завоевали золото и серебро турнира.

Петр Голованов стал чемпионом в составе эстафетной команды Подмосковья среди мужчин. Серебро в женской категории у химчанки Дарьи Севбо. Всего на соревнованиях было представлено четыре дицсиплины: велокросс-спринт, велокросс-классика, велокросс-эстафета три человека и велокросс-лонг. Более 140 спортсменов сразились за почетное место на пьедестале.

«Наш город можно назвать городом спорта. В Химках активно строят спортивные объекты и реконструируют существующие. Это все для того, чтобы дети и взрослые могли достигать новых свершений и побед, участвуя в различных соревнованиях», — сказал муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Ранее учащаяся спортивной школы имени Горелова Кристина Евсикова завоевала серебряную медаль в общем старте категории «кросс-лонг» на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию.

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