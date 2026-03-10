Оргкомитет предварительного голосования «Единой России» создали в Подмосковье

В Московской области создан оргкомитет предварительного голосования «Единой России». В него вошли участники СВО, известные общественники, представители соцсферы, журналисты и промышленники

В Подмосковье утвержден состав оргкомитета предварительного голосования партии «Единая Россия». Его председателем стал секретарь подмосковной «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Традиционно накануне выборов партия запускает предварительное голосование по отбору кандидатов, которые представят «Единую Россию» на основных выборах, — в Московской области в сентябре пройдут избирательные кампании в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы.

«В оргкомитет вошло 23 представителя области — это авторитетные и уважаемые люди от образования, медицины, общественники, предприниматели и промышленники, представители СМИ, герои спецоперации», — рассказал Игорь Брынцалов.

В составе оргкомитета — Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи — Иван Клещерев, который сам прошел через предварительное голосование в 2025 году, когда избирался муниципальным депутатом. А также генеральный директор АО «Специализированный застройщик „Проектно-строительный комплекс НПО машиностроения“ Константин Байгушев.

«Это градообразующее предприятие Реутова, одно из ведущих отечественных ракетно-космических предприятий. Предприятие не только выполняет задачи по поддержанию оборонного комплекса страны, но и активно занимается социальной политикой — вкладывает средства в подготовку кадров, внедряет для своих сотрудников меры поддержки», — сказал секретарь реготделения партии.

Также он отдельно выделил в составе оргкомитета представителей молодежи, которые привносят в работу «свежий взгляд, нестандартные подходы и творческие идеи».

Игорь Брынцалов выразил уверенность, что оргкомитет предварительного голосования «Единой России» сделает все, чтобы обеспечить чистоту и прозрачность процедуры, чтобы ни у кого не было сомнений в ее объективности. И пригласил к участию в ней в статусе кандидатов и избирателей всех жителей Подмосковья. Ранее секретарь регионального отделения партии отмечал, что в ходе предварительного голосования в Московской области ожидается высокая конкуренция.

Напомним, выдвижение кандидатов стартует 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей пройдет через портал «Госуслуги» — начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само голосование состоится с 25 по 31 мая.