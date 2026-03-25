Организованную эвакуацию провели в школе Можайска

Более 630 человек эвакуировали из здания школы № 1 в Можайском округе во время плановой тренировки. Учения состоялись 25 марта и были посвящены отработке действий персонала и учащихся при возникновении чрезвычайной ситуации.

В школе сработала автоматическая пожарная сигнализация. Учащиеся и педагоги организованно покинули здание и направились к месту сбора. Паники удалось избежать благодаря четким действиям преподавателей. После эвакуации провели перекличку, которая подтвердила, что все находившиеся в здании люди в безопасности.

По замыслу организаторов, возгорание произошло в коридоре из-за воспламенения электрощитка. Огонь создал угрозу для людей, а сложность добавил условный пострадавший, которого нужно было найти и вывести из задымленного пространства. Спасательные работы выполнили специалисты пожарно-спасательной части № 61. Звенья газодымозащитной службы сработали слаженно и успешно справились с поставленными задачами.

После окончания практической части начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Можайскому округу Вячеслав Завьялов обсудил с педагогами итоги тренировки и разобрал их действия.

«Каждая такая тренировка позволяет убедиться в готовности учреждения к реальной внештатной ситуации. Важно, чтобы и взрослые, и дети четко знали алгоритм действий: от момента срабатывания сигнала тревоги до полной эвакуации. Сегодняшние результаты показали высокий уровень организованности и слаженности», — отметил Вячеслав Завьялов.

Подобные учения в школах округа проводят на системной основе. Такой подход помогает снизить риски при реальной угрозе и воспитывает у детей ответственное отношение к собственной безопасности, особенно в преддверии весенне-летнего пожароопасного периода.