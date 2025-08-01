Организацию в Чехове оштрафовали на 500 тыс. рублей по постановлению прокуратуры

Коммерческую организацию из Чехова оштрафовали на 500 тысяч рублей за совершение коррупционного преступления. Такое решение принял городской суд по постановлению прокуратуры.

В ходе судебного процесса подтвердили факт передачи взятки в размере более полумиллиона рублей сотруднику Минсоцразвития региона от должностного лица компании. За денежное вознаграждение просили удовлетворить заявки по квотам.

Как сообщили в прокуратуре МО, ведомство возбудило дело об административном правонарушении, а мировой суд назначил организации штраф на 500 тысяч рублей.