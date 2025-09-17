Организацию собрания собственников на портале ГИС ЖКХ обсудили в Балашихе

Начальник отдела эксплуатации жилого фонда управления ЖКХ Балашихи Рима Ужва совместно с руководством ООО «УК Коэффициент значимости» провела встречу с жителями дома № 3 на улице Белякова. Главными темами обсуждения стали организация общего собрания собственников жилья через портал «Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства» и порядок проведения капитального ремонта многоквартирного дома.

В ходе мероприятия жители подробно ознакомились с ключевыми этапами проведения общего собрания: от составления реестра участников и формирования повестки дня до голосования и фиксации итогов. Специалисты разъяснили преимущества проведения собрания в онлайн-формате, рассказали о последовательности действий и возможных рисках, а также способах их минимизации.

Представители управляющей компании ответили на вопросы жильцов и объяснили порядок организации и этапы капитального ремонта дома, что позволило участникам встречи получить полное представление о предстоящих работах и их значении для улучшения условий проживания.

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства представляет собой единую платформу, обеспечивающую граждан и организации полной и актуальной информацией о сфере ЖКХ Российской Федерации, что способствует прозрачности и удобству взаимодействия между собственниками жилья, управляющими компаниями и государственными структурами.