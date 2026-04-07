Организацию питания учеников проверили в школе № 10 в Чехове
Проверку организации детского питания, соблюдение санитарных норм и условий приема пищи провели в Троицкой школе представители администрации Чехова совместно с руководством образовательного учреждения. Главная цель таких проверок — чтобы ученики получали здоровую, безопасную и сбалансированную пищу в достаточном количестве.
Инициатива «Родительский контроль» также позволяет следить за тем, насколько качественную пищу употребляют дети. В рамках мониторинга родители школьников Чехова оценивают меню, график приема пищи, объемы порций, условия соблюдения правил личной гигиены, а также санитарно-техническое содержание обеденного зала.
Важно, что к контролю привлекают и самих учеников: ребята могут оценить качество блюд, оставив краткую записку в ящике. Эти отзывы передают руководству школы и учитывают при организации питания.
Администрация округа Чехов и правительство Московской области держат организацию горячего питания в школах на контроле.