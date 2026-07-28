Организацию наблюдения на выборах в Госдуму обсудили в Можайском округе

Председатель Общественной палаты округа Иван Морозов принял участие в проектном семинаре, посвященном подготовке к общественному наблюдению за выборами в Московской области с 18 по 20 сентября. Встреча прошла 28 июля.

На семинаре обсудили ключевые направления подготовки к наблюдению: формирование и обучение корпуса общественных наблюдателей, организацию работы на избирательных участках, взаимодействие с Общественной палатой Московской области.

С приветственными словами выступили первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева, заместитель председателя Сергей Леонов и председатель местного отделения Елена Жарова.

Особое внимание уделили вопросам наблюдения в местах принудительного содержания и дистанционному электронному голосованию. В этом году планируется открытие 51 участка в местах временного пребывания избирателей. Дистанционное электронное голосование будет доступно в 33 регионах.

Председатель территориальной избирательной комиссии Московской области Александр Иванов рассказал о взаимодействии избирательных комиссий с наблюдателями и механизмах реагирования на обращения граждан.