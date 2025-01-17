Организацию горячего питания в школе проверили в Богородском округе

Депутаты Богородского округа проверили организацию горячего питания и условия обучения школьников в образовательном учреждении. Смотрели на соответствие блюд и санитарное состояние зала.

Депутат фракции «Единая Россия» в Совете Богородского округа Сергей Жулябин совместно с родителями учащихся в рамках рабочей поездки посетили Центр образования № 26 и провели контроль организации питания обучающихся.

В ходе визита депутат с родителями оценили условия обучения и безопасность школьников в учебном заведении, организацию питания, проверили соответствие приготовленных блюд утвержденному меню, санитарное состояние обеденного зала. Замечаний по обеспечению учащихся горячим питанием выявлено не было. Проверка в школах Богородского округа будет продолжена.

Напомним, что с 2020 года в Московской области заработал проект «Родительский контроль», в рамках которого родители учеников могут прийти в школу и попробовать еду, которую дают детям.