Организацию движения транспорта проверили в ЖК «Пехра» в Балашихе

Местные жители обратились в администрацию Балашихи по вопросу транспортной доступности школ и организации движения. 2 сентября на территории жилого комплекса «Пехра» были зафиксированы затруднения движения

Одна из основных причин — парковка и стоянка автомобилей в не предназначенных для этого местах. 3 сентября сотрудники управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации округа совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели выездной осмотр территории.

Специалисты уже занялись проработкой решений, которые позволят сделать движение во дворах более безопасным и удобным для всех участников. Сейчас проводится мониторинг транспортной ситуации; определяются участки, где чаще всего возникает хаотичная парковка; прорабатываются варианты организации движения и безопасного разъезда легкового и крупногабаритного транспорта.

Вопрос организации движения у жилого комплекса остается на контроле.