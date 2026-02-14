Организация по работе с семьями с ОВЗ в Балашихе отметила 20-летие

Московская областная общественная организация инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех» отметила юбилей 13 февраля. Торжественная встреча состоялась в местном многофункциональном центре.

В мероприятии приняли участие директор многофункционального центра Балашихи Наталья Дубовицкая, президент организации «Мир для всех» Татьяна Маланина, представители общественных объединений и партнеры центра.

Наталья Дубовицкая поздравила собравшихся, отметив годы плодотворной работы и пожелав новых достижений.

«Мир для всех» был создан родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам Татьяны Маланиной, начинали вчетвером, с людьми, которые нуждались во взаимной поддержке. За 20 лет родительская инициатива выросла в центр, который сегодня объединяет около 600 семей, занимается реабилитацией, творческим развитием, трудоустройством и помогает детям с особенностями здоровья интегрироваться в общественную жизнь.