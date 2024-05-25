Организация «Нежный бизнес» отметила трехлетие в Воскресенске

В Воскресенске состоялась встреча членов местного отделения Всероссийской общественной организации «Нежный бизнес», объединяющей более 100 предпринимательниц. В честь трехлетия организации состоялась встреча активных участниц, на которой их поздравили и наградили глава городского округа и представители бизнеса.

За три года работы организации ее участницы познакомились, обменялись опытом и получили поддержку.

«Наша миссия — дать нашему женскому предпринимательству поддержку финансовую и моральную. У нас большинство девушек — с активной позицией и очень успешными бизнесами. Они еще и многодетные мамы, ведут бизнес, и все получается», — отметила председатель воскресенского отделения Елена Нагаева.

В честь трехлетия организации в Торгово-промышленной палате прошло награждение активных участниц. Поздравить женщин пришел глава городского округа Алексей Малкин.

«Даже не скажешь, что на таких хрупких плечах иногда держится сильный и мощный бизнес. Со своей стороны я всегда вам говорил и говорю, что если есть какие-то трудности — приходите, будем помогать и решать, содействовать», — сказал он.

Правительство Московской области предлагает малым и средним предпринимателям различные программы поддержки, о которых члены «Нежного бизнеса» узнают первыми.

«В этом году хотелось бы обратить внимание на такие проекты, как „Социальный предприниматель“ и „Ответственный бизнес“. Премия международная, в декабре подводятся итоги и президент вручает награды победителям в Кремле», — рассказала начальник отдела промышленности, предпринимательства и инвестиций администрации Воскресенска Наталья Андреева.

Сами участницы отмечают, что «Нежный бизнес» расширяет горизонты, помогает узнавать новое и обмениваться опытом.

На встрече наградили партнеров организации и приняли в ее ряды новых бизнес-леди.

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