Организация «Добрология» в Лобне получила собственное помещение

Деятельность благотворительной организации направлена на помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов детства. Теперь у «Добрологии» появилось долгожданное помещение.

Организация работает у Лобне уже больше года и объединяет 74 семьи, но все это время у «Добрологии» не было собственного «дома». И вот мечта сбылась — глава городского округа Анна Кротова вручила, создателю и руководителю организации Елене Демчинской ключи от помещения, которое соответствует всем необходимым условиям.

Теперь здесь на постоянной основе будут проходить встречи, занятия и мастер-классы для особенных детей.

«Уверена, что впереди ребят ждет много успехов. Со своей стороны, мы всегда готовы оказать поддержку, чтобы этот важный и нужный проект развивался и процветал в нашем городе», — подчеркнула Анна Кротова.