Организации Подмосковья пригласили стать партнерами развивающих программ «Артека»

Международный детский центр «Артек» запустил конкурс дополнительных общеразвивающих программ. Их реализация станет возможна благодаря партнерским организациям. Поучаствовать в отборе пригласили и Подмосковье, сообщили в Минобразования МО.

Наиболее инновационные и эффективные образовательные программы для детей будут запущены уже в следующем году.

К участию в конкурсе приглашаются государственные, общественные и коммерческие организации. Для подачи заявки нужно ознакомиться с положением, заполнить форму и отправить ее на электронную почту МДЦ «Артек» по адресу artek.dop@artek.org. Важно оформить письмо на официальном бланке и подписать у руководителя.

Оба этапа отбора — дистанционные. Документы принимаются до 3 августа, основной конкурс пройдет с 15 августа по 26 сентября. Итоги станут известны до конца года.

Полная информация о конкурсе доступна на сайте МДЦ «Артек».