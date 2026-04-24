Организации Подмосковья пригласили на конкурс практик трудоустройства молодежи

Организации Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи. Проекты победителей опубликуют на сайте Минтруда России.
Конкурс проведут в рамках нацпроекта «Кадры». Он направлен на выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи. Принять участие могут коммерческие и некоммерческие организации, предприниматели, государственные и муниципальные учреждения, органы местного самоуправления и другие предприятия.
Заявки будут принимать до 31 августа на сайте Минтруда России. С 14 сентября по 25 октября эксперты оценят поступившие проекты, а в финале 8 и 9 декабря конкурсанты презентуют свои работы.
