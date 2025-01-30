Организаторы незаконной свалки в селе Жаворонки выплатят ущерб в 7 млн рублей

Семь миллионов рублей придется выплатить нарушителям на организацию незаконной свалки в селе Жаворонки в Одинцовском округе. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.

Сообщается, что нелегальное захоронение отходов в селе Жаворонки организовали ООО «Прогресс» и физическое лицо. Обоих привлекли к административной ответственности. Специалисты аккредитованной лаборатории рассчитали ущерб природе, который превысил семь миллионов рублей. Рассмотрев иск Минэкологии, Щербинский районный суд вынес решение о взыскании этой суммы солидарно с компании и гражданина.

Частник не согласился с решением и подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд, утверждая, что его вина в причинении ущерба не доказана. Однако судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда отказала в удовлетворении жалобы. Ущерб придется возместить.