Организаторы конкурса «ЭкоПодмосковье» продлили прием заявок до 20 декабря

Конкурс «ЭкоПодмосковье.РФ» проходит в Московской области в пятый раз и нацелен на экологическое просвещение молодого поколения, формирование уважительного отношения к природе родного края и продвижение красоты природы Подмосковья. Основная цель конкурса — привлечь внимание детей и молодежи к вопросам охраны окружающей среды, правильной переработки отходов и раздельного сбора мусора.

За четыре года участия в конкурсе более 50 тысяч детей из Подмосковья продемонстрировали свои творческие работы. В этом году темой конкурса выбрали «Семья и экология».

В ответ на многочисленные запросы организаторы решили продлить срок приема заявок на юбилейный этап конкурса до 20 декабря. Работы принимаются по трем направлениям, а их оценка пройдет с 20 по 25 декабря 2024 года. Торжественная церемония награждения запланирована на 10 января 2025 года в ДК «Яуза» в городе Мытищи, где соберутся финалисты пятого этапа проекта.

Министерство экологии и природопользования Подмосковья приглашает детей и молодежь принять участие в конкурсе «ЭкоПодмосковье.РФ» и проявить свои творческие способности в области экологии и природопользования. Участие доступно для всех желающих в возрасте от 4 до 18 лет.