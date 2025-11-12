Организаторы киноуроков в Подмосковье приняли участие в методическом семинаре

В Национальном центре «Россия» прошел открытый методический семинар, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участникам показали документальные фильмы о городах-героях — Ленинграде, Мурманске, Одессе, Севастополе и Москве. Показ стал частью всероссийского проекта «Культурный код Россия 3.0: Путь Победы».

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области, в семинаре приняли участие муниципальные координаторы проекта «Навигаторы детства» и представители «Движения первых». В дальнейшем они проведут киноуроки в школах региона, где познакомят учащихся с историей городов-героев.

Генеральный продюсер проекта, телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова отметила, что подобные мероприятия помогают воспитывать молодое поколение и сохранять историческую память. По ее словам, фильмы цикла — это не просто рассказ о прошлом, а связь между поколениями, помогающая понять, что составляет культурный код России сегодня.

Первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима подчеркнула, что проект является важной частью просветительской работы по сохранению исторической памяти. Она добавила, что изучение истории городов-героев помогает школьникам понять ценность мирной жизни и необходимость беречь мир, достигнутый ценой больших жертв.