Организатору незаконной миграции вынесут приговор в Истре

Истринский городской суд рассмотрит дело о незаконной миграции. В 2024 году обвиняемый принял на работу более 25 иностранцев и поселил их в общежитии, где позже произошел пожар. В результате погибли девять человек.

Следствие установило, что в апреле 2024 года обвиняемый незаконно трудоустроил на склад маркетплейса не менее 25 нелегальных мигрантов. Для их проживания мужчина арендовал дом в СНТ «Снегирь», не известив об этом правоохранительные органы.

В мае 2024 года в доме произошел пожар. Его причиной стала оставленная на электрической плите посуда. Из-за нарушений норм безопасности вовремя эвакуировать людей не удалось. В результате погибли девять человек.

Как сообщили в региональном СК, мужчину обвиняют в организации незаконной миграции и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть по неосторожности. Следствие в отношении еще четырех фигурантов дела продолжается.

Всю собранную информацию направили в суд для рассмотрения по существу.