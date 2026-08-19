Организаторов лучших дворовых праздников наградят в Подмосковье

В Московской области в шестой раз состоится конкурс «Наш двор — 2026». Темой этого года стала работа жителей в сфере ЖКХ.

Заявки принимают до 30 августа на сайте нашдвор2026.рф.

Участники могут представить детские, спортивные, экологические и тематические праздники, мастер-классы, творческие конкурсы и другие мероприятия, которые помогают соседям познакомиться и объединиться. Субботники и проекты по благоустройству к рассмотрению не принимаются.

По словам министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева, конкурс ежегодно привлекает все больше участников, а качество заявок продолжает расти.

Общий призовой фонд составит 500 тысяч рублей. Организаторы определят обладателей четырех призовых мест, а на финальной церемонии зрители выберут победителя специальной номинации «Народное признание». Оценивать заявки будут в том числе представители областного Министерства ЖКХ.