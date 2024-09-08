Организаторов фестиваля «Вильям Похлебкин» наградили в Подольске

В Подольске завершился фестиваль «Вильям Похлебкин». Активистов, отличившихся в его организации, а также победителей конкурсов наградили представители Совета депутатов округа.

Историко-гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин» состоялся на территории музея-заповедника «Подолье». Здесь провели конкурс на приготовление блюд среди профессионалов и среди семей.

Также каждый желающий мог поучаствовать в экскурсиях и лекциях «Человек и ученый: вехи биографии». Кроме того, презентовали книгу «Здравствуйте, я — Похлебкин», показали документальный фильм. Для детей провели мастер-классы.

Творческую часть наполнили фольклорный ансамбль «Терем», а также коллектив Центра традиционной русской культуры Южного Подмосковья «Истоки» и другие артисты.

После завершения мероприятия отличившихся в организации и победителей конкурсов наградили председатель Совета депутатов Подольска Алексей Никулин, заместитель главы администрации округа Вадим Буров, депутат Мособлдумы Павел Максимович и руководитель фракции ВПП «Единая Россия» Любовь Ушанева в рамках партийного проекта «Историческая память».

Отметим, что фестиваль посвящен ученому, историку, популяризатору кулинарии Вильяму Похлебкину. Он одним из первых систематизировал древнюю и современную гастрономическую историю народов России. По его книгам сейчас учатся повара.

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