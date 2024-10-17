Организатор незаконной свалки в Раменском выплатит сумму ущерба по решению суда

Фото: Пресс-служба Минэкологии МО

Минэкологии Подмосковья потребовало устранить незаконную свалку в Раменском округе. По решению суда виновник выплатит сумму ущерба, которая превысила 40 миллионов рублей.

Арбитражный суд удовлетворил требования Минэкологии Подмосковья о возмещении ущерба из-за незаконного размещения отходов в Раменском. Ответчиком стал индустриальный парк «Чулково».

Инспекторы выявили вблизи деревни Чулково незаконное складирование отходов. По заключению экспертов, сумма нанесенного ущерба превысила 43 миллиона рублей.

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