Орехово-Зуевский округ признали лучшим в сфере образования в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги работы в социальном блоке. Орехово-Зуевский округ получил награду в номинации «Образовательный ориентир».

Семь образовательных учреждений в муниципалитете вошли в топ-100 лучших в Подмосковье. С каждым годом растет количество стобалльников и участников Всероссийской олимпиады школьников.

«Давайте и дальше двигаться вперед, развивать социальный блок и создавать условия для качественного образования и благополучия каждого человека. Впереди много новых вызовов, но с такой командой мы готовы их преодолеть!» — отметила первый заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Ирина Кузнецова.

Ранее 12 школ в Орехово-Зуеве попали во всероссийский рейтинг «Знак качества» от Рособрнадзора.