Орехово-Зуевский музей представил брошюру о достопримечательностях города

Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей выпустил брошюру, посвященную достопримечательностям города. В издании собрана информация об истории и местонахождении 24 объектов культурного наследия.

В брошюре рассказывается о мечети, православных и старообрядческом храмах. Среди них выделяется храм Новомучеников и исповедников Орехово-Зуевских с росписью в каноническом стиле, а также Собор Рождества Пресвятой Богородицы с местом для отдыха с детьми и большим прудом.

Историческая часть города, ныне улица Ленина, славится зданиями бывшей Никольской мануфактуры Саввы Морозова. Они были отреставрированы, а рядом появилась новая набережная с площадками, пирсами и велодорожками.

Москвичи Алексей и Михаил посетили набережную, чтобы поиграть в настольный теннис. Жительница Черноголовки Наталья Виноградова переехала в Орехово-Зуево несколько месяцев назад, чтобы ухаживать за своим 104-летним отцом. Она отметила, что город за последние годы сильно изменился в лучшую сторону.

В городе установлены памятники Пушкину, Маяковскому, Кирову и другим известным людям. В 2016 году на улице Ленина был открыт памятник Народному артисту России Виктору Сухорукову, родившемуся и выросшему в Орехово-Зуеве.

Туристов также заинтересуют старинные здания больничного комплекса, Никольского училища, конторы Морозова, Зимнего театра, дома Оглоблина и другие исторические объекты.

Карту достопримечательностей города можно бесплатно получить в выставочном зале Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея. Он работает ежедневно с 10:00 до 18:00.