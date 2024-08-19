Мужчину с язвой желудка и кровотечением спасли в Орехово-Зуеве

Фото: freepik.com

Тридцатишестилетний пациент поступил в больницу Орехово-Зуевского округа с жалобами на боли в животе, рвоту и слабость. Медики обнаружили кровоточащую язву желудка. Междисциплинарная бригада врачей спасла мужчину.

Мужчина потерял полтора литра крови. Ситуация осложнялась и тем, что пациент весит 220 килограммов. У него также есть хронические заболевания.

Врачи создали междисциплинарную бригаду и разработали стратегию. Они смогли остановить кровотечение во время эндоскопии с помощью специального препарата, спазмирующего поврежденные сосуды.

«Хирурги выполнили эмболизацию этого сосуда, закупорив его специальными микросферами. Кровотечение было полностью остановлено», — пояснил заведующий отделением филиала № 1 Игорь Поляков.

Реаниматологи восполнили потерю крови. Мужчина чувствует себя хорошо. Он продолжает лечение амбулаторно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Владивосток ушел под воду. Мощный ливень затопил городские улицы и дома

«Даем шанс этим павшим людям». Злостных алиментщиков предложили отправлять в зону СВО

«Надежда умирает последней». Пропавшего в горах Пакистана россиянина еще могут спасти

Зачем Запад на самом деле посылает своих журналистов в Курскую область?

«Лечимся водорослями». С чем столкнулись туристы в Анапе

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте