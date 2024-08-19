Мужчину с язвой желудка и кровотечением спасли в Орехово-Зуеве

Тридцатишестилетний пациент поступил в больницу Орехово-Зуевского округа с жалобами на боли в животе, рвоту и слабость. Медики обнаружили кровоточащую язву желудка. Междисциплинарная бригада врачей спасла мужчину.

Мужчина потерял полтора литра крови. Ситуация осложнялась и тем, что пациент весит 220 килограммов. У него также есть хронические заболевания.

Врачи создали междисциплинарную бригаду и разработали стратегию. Они смогли остановить кровотечение во время эндоскопии с помощью специального препарата, спазмирующего поврежденные сосуды.

«Хирурги выполнили эмболизацию этого сосуда, закупорив его специальными микросферами. Кровотечение было полностью остановлено», — пояснил заведующий отделением филиала № 1 Игорь Поляков.

Реаниматологи восполнили потерю крови. Мужчина чувствует себя хорошо. Он продолжает лечение амбулаторно.

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