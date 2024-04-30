Орехово-зуевские каратисты победили на Первенстве Мира | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 15:39 Орехово-зуевские каратисты победили на Первенстве Мира Пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа

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Орехово-зуевские каратисты завоевали золотые медали на Международном турнире. Соревнования прошли в Токио.

Как рассказали в администрации Орехово-Зуевского городского округа, победителями стали воспитанники спортивной школы карате «Знамя Труда» Варвара Лунина и Климент Ткач.

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Международный турнир «International Karate Friendship-2024» прошел с 27 по 28 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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