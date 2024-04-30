Орехово-зуевские каратисты победили на Первенстве Мира | 360°

30 апреля 2024, 15:39
Орехово-зуевские каратисты победили на Первенстве Мира
Орехово-зуевские каратисты завоевали золотые медали на Международном турнире. Соревнования прошли в Токио.
Как рассказали в администрации Орехово-Зуевского городского округа, победителями стали воспитанники спортивной школы карате «Знамя Труда» Варвара Лунина и Климент Ткач.
Реклама
Международный турнир «International Karate Friendship-2024» прошел с 27 по 28 апреля.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Орехово-Зуево
Реклама
Реклама