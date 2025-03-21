Ординатор МОНИКИ Анастасия Карпенкова победила на конкурсе молодых ученых

Посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне IV международный конгресс «Медицинская реабилитация: научные исследования и клиническая практика» прошел 19 и 20 марта. Ординатор МОНИКИ Анастасия Карпенкова выиграла конкурс молодых ученых, который провели в рамках мероприятия.

Врач представила работу о восстановлении когнитивных функций у людей, перенесших инсульт, при помощи интерфейса «мозг-компьютер» и экзокисти.

«Надеюсь, что мои исследования помогут улучшить методы реабилитации пациентов, и я продолжу развиваться в этой области», — отметила Анастасия Карпенкова.

Медик в своих изысканиях продемонстрировала глубокое понимание текущих задач в сфере неврологии.

«Мы гордимся тем, что наши ординаторы уже на ранних этапах карьеры вносят вклад в развитие медицинской науки», — подчеркнул заведующий кафедрой неврологии МОНИКИ Сергей Котов.