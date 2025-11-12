Орден Мужества передали родственникам матроса-героя в Коломне

В Музее боевой славы состоялась торжественная церемония: потомкам героя передали государственную награду. Она была присуждена моряку, погибшему в 1955 году при взрыве линкора «Новороссийск».

Еще в 1999 году Указом Президента России Бориса Ельцина за отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении экипажа «Новороссийска», орденом Мужества наградили 716 человек, из них 613 посмертно. Но многие ордена так и не были вручены, в том числе, двум уроженцам коломенской земли.

Одним из погибших на «Новороссийске» был матрос Василий Михайлович Кузнецов, родившийся в поселке Пески. Поиски его родных сотрудники администрации городского округа Коломна начали в марте 2025 года. В результате удалось связаться с внучатой племянницей героя, Александрой Наханьковой, проживающей в другом регионе. Орден Мужества родственнице матроса в торжественной обстановке передала заместитель главы городского округа Коломна Лариса Лунькова.

Поиск родных еще одного героя с линкора «Новороссийск», матроса Валентина Петровича Федюкова, призванного Озерским райвоенкоматом в 1955 году, продолжается. Известно, что у мужчина был женат, а его сестра Федюкова Л.С. проживала в городе Озеры.