Опыт Щелковской больницы представили на конгрессе «Национальное здравоохранение»

Главный врач Щелковской больницы Николай Красиков представил опыт учреждения на конгрессе «Национальное здравоохранение 2026». Он выступил на сессии «Флагманы регионального здравоохранения» и рассказал о результатах внедрения стандартов БАЛАНС и СТИМУЛ, сообщили в региональном Минздраве.

По словам руководителя медучреждения, новые подходы помогли упорядочить внутренние процессы и наладить взаимодействие между сотрудниками. В больнице сформировали общую систему обучения и мотивации персонала, поддержки работников, коммуникации и организации логистики.

«Мы прошли сложный путь адаптации и сегодня видим реальный результат. Нам удалось выстроить единую систему, в которой каждый сотрудник видит, как его работа влияет на общие показатели больницы», — отметил Николай Красиков.

По итогам сессии директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольга Кобякова вручила представителям Щелковской больницы сертификаты, подтверждающие успешное внедрение стандартов.

В дальнейшем учреждение планирует распространить уже применяемые практики на другие направления своей работы.