Опыт Подмосковья в сфере жилищного надзора презентовали в Петербурге

Всероссийский форум, посвященный капитальному ремонту и эксплуатации жилищного фонда, который стал важной площадкой для обсуждения стратегических направлений развития сферы ЖКХ, прошел в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие представители более чем 90 субъектов Российской Федерации.

В рамках круглого стола обсуждали эффективность работы органов государственного жилищного надзора и возможность обеспечения качественной эксплуатации жилого фонда.

Заместитель председателя правительства Московской области и министр по вопросам содержания территорий и жилищного надзора Владислав Мурашов подчеркнул, что дискуссии на форуме стали мощным стимулом для разработки и внедрения новых практик в Подмосковье.

Он отметил, что участники смогли ознакомиться с инновациями, реализованными в других регионах, и обменяться опытом. В частности, обсуждали внедрение электронного голосования для собственников, методы обеспечения газовой безопасности, а также представили статистику по привлечению управляющих организаций к ответственности.

Часть форума прошла в интерактивном формате, где представители разных регионов в командах искали решения актуальных задач отрасли. В заключение участники подвели итоги и наметили планы по развитию и совершенствованию законодательной базы ЖКХ, а также поделились впечатлениями о мероприятии.