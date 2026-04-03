Опыт Подмосковья в сфере цифровизации ЖКХ заинтересовал Рязанскую область

Представители Министерства энергетики Московской области и правительства Рязанской области провели рабочую встречу. Они обменялись опытом в области цифровизации системы теплоснабжения. В мероприятии участвовали заместитель Председателя Правительства Рязанской области Рустам Халиков, первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Рязанской области Олег Висков, а также директор ООО «Центр энергоснабжения» Владимир Булеков.

Одной из ключевых тем обсуждения стала возможность внедрения в Рязанской области государственной информационной системы «ЖКХ-контур Подмосковья». Участники встречи рассмотрели архитектуру и ключевые модули системы, включая инструменты мониторинга инфраструктуры, учета ресурсов и взаимодействия с жителями. Гости оценили потенциал адаптации ГИС под специфику Рязанской области с учетом региональной нормативно-правовой базы и текущей ИТ-инфраструктуры.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «С 2024 года в пяти округах Подмосковья — это 7 РСО и 331 теплоисточник — мы успешно реализовали проект „Цифровая котельная“, и наш опыт интересен другим регионам». Он подчеркнул готовность поделиться опытом и помочь коллегам из Рязанской области адаптировать практики под их задачи.

Гостям продемонстрировали работу ЖКХ-Центра Московской области — единой операционной системы, которая координирует работу всех коммунальных служб и обеспечивает прозрачность процессов в сфере ЖКХ.