Опыт Подмосковья в лечении туберкулеза представят на конференции в Воронеже
Научно-практическая конференция «Туберкулез как междисциплинарная болезнь» состоится в Воронеже. Одним из спикеров мероприятия станет главный врач Московского областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
Конференция объединит фтизиатров и эпидемиологов из разных городов России. Мероприятие поможет врачам обменяться накопленным опытом и выработать новые подходы к снижению заболеваемости туберкулезом.
Сергей Смердин выступит с докладом на тему «Организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в противотуберкулезной службе Московской области».
Организаторами конференции выступили Министерство здравоохранения Воронежской области, Воронежский государственный медицинский университет имени Бурденко и ассоциация работников здравоохранения Воронежской области.
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