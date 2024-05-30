Опыт Подмосковья в лечении туберкулеза представят на конференции в Воронеже

Фото: ГБУЗ МО "МОКПТД"

Научно-практическая конференция «Туберкулез как междисциплинарная болезнь» состоится в Воронеже. Одним из спикеров мероприятия станет главный врач Московского областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Конференция объединит фтизиатров и эпидемиологов из разных городов России. Мероприятие поможет врачам обменяться накопленным опытом и выработать новые подходы к снижению заболеваемости туберкулезом.

Сергей Смердин выступит с докладом на тему «Организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в противотуберкулезной службе Московской области».

Организаторами конференции выступили Министерство здравоохранения Воронежской области, Воронежский государственный медицинский университет имени Бурденко и ассоциация работников здравоохранения Воронежской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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