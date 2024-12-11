Опыт Подмосковья по развитию парков представили на форуме в Москве

Инвестиционный Форум индустрии развлечений проходит в Москве. В нем принимают участие владельцы развлекательных центров, представители отелей и другие участники отрасли. Подмосковье поделилось с коллегами опытом по привлечению инвестиций в парки.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что на форуме выступила Ксения Васильева, директор АНО «МосОблПарк».

Подмосковье занимает третье место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, а парки обладают высоким потенциалом для развития бизнеса. Обширная событийная программа позитивно влияет на бизнес-климат в таких зонах отдыха.

«Только в прошлом году подмосковные парки посетило более 74 миллионов человек. К концу 2024 года мы ожидаем большее количество. Активно развивается гастронаправление и появляются новые развлекательные арт-пространства. Мы формируем культурно-развлекательную среду, тем самым создавая „возвратный“ мотив посещения», — рассказала Васильева.

Она поделилась опытом запуска специальных проектов «Город танцует в парках», арт-выставки под открытым небом «При чем тут Малевич?» и размещению питьевых фонтанов. Реализовать эти проекты помогли привлеченные партнеры.