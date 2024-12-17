Опыт Подмосковья по обращению с ТКО представили на Совете законодателей

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации. Оно прошло под руководством сопредседателя Совета, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

На повестке дня обсуждались вопросы, касающиеся состояния и перспектив развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также практики модернизации коммунальной инфраструктуры в различных регионах России.

Валентина Матвиенко обратила внимание на первоначальные надежды, возложенные на так называемую мусорную реформу, и отметила, что при поддержке заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева начался процесс ее перезапуска.

По ее словам, в рамках этой инициативы создан Федеральный штаб при Минприроды, а в каждом субъекте Российской Федерации организованы региональные штабы под руководством губернаторов.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что Московская область одной из первых утвердила территориальную схему обращения с отходами еще в 2016 году. Он отметил, что предварительно провели общественные слушания, в которых учли мнения жителей.

«Многое делается и для развития инфраструктуры раздельного сбора отходов. Обустроено 60 площадок „Мегабак“, установлено порядка 1,5 тысячи баков для сбора одежды и текстильных отходов, 749 фандоматов. Все эти проекты нашли отклик у наших жителей», — добавил Брынцалов.

Валентина Матвиенко напомнила о законопроектах, которые сейчас находятся на рассмотрении в Государственной Думе. Они касаются спецтранспорта для вывоза отходов, контейнерных площадок и обращения со строительными отходами.

Она отметила, что подготовлены еще несколько инициатив для решения проблемы несанкционированных свалок и обеспечения регионов необходимой инфраструктурой по обращению с отходами.