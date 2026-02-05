Опубликован новый выпуск сборника о птицах Европейской России

В рамках программы «Птицы Москвы и Подмосковья» вышел новый выпуск сборника «Фауна и население птиц Европейской России». В нем проанализированы результаты проекта по развитию сети мониторинга численности обычных видов птиц на территории европейской части России, в частности, в Подмосковье.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Виталия Мосина, орнитологи сделали ряд важнейших наблюдений, оценив многолетнюю динамику численности видов. «Для нас это является индикатором экологического состояния биотопов и поводом задуматься о том, как поддержать популяции», — отметил он.

Исследование показало, что 24 вида пернатых Подмосковья демонстрируют стабильную численность на протяжении пяти последних лет, в то же время 20 видов показывают умеренное снижение. Продолжается смещение обитания птиц из открытых биотопов в леса.

Выраженный рост численности наблюдался у двух видов подмосковных птиц — крапивника и черного дрозда. Для перелетных видов существенную роль играет потепление климата. При этом снижение численности демонстрируют так называемые дальние мигранты, а для ближних изменение климата, как выяснилось, идет только на пользу: в 22 процентах случаев орнитологи констатируют рост популяций.

Подробнее с результатами исследований можно ознакомиться по ссылке: [https://clck.ru/3RdpqR](https://clck.ru/3RdpqR).