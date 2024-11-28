Новые контейнерные площадки установят в Лобне

В Лобне прошло совещание с участием нового руководителя регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов. Обсудили важные моменты, касающиеся работы в зимний период, включая обеспечение чистоты в округе.

Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с руководителем регионального оператора по вывозу мусора, чтобы обсудить проблемы, возникающие при вывозе отходов. Одним из главных вопросов стало недостаточное количество и объем контейнеров на специализированных площадках, что затрудняет регулярный вывоз мусора. Также были рассмотрены случаи, когда не соблюдается график вывоза отходов.

Особое внимание было уделено необходимости наличия резервного транспорта и запасных контейнеров для мусора. Анна Кротова подчеркнула важность обеспечения порядка и чистоты в округе, отметив, что мусорные навалы недопустимы. «Нам важно, чтобы в округе было чисто», — сказала Кротова.

Кроме того, на совещании обсудили планы по обновлению контейнеров на модернизированных площадках, которые начали менять в городе. Также была затронута тема обеспечения беспрепятственного доступа мусоровозов к контейнерным площадкам, что поможет улучшить качество обслуживания в зимний период.

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