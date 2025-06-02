Оптимизация и автоматизация процессов. Андрей Воробьев – о реформе МБУ в Подмосковье

В Подмосковье началась масштабная трансформация работы муниципальных бюджетных учреждений, которые отвечают за состояние дорог и дворов. О новых подходах к содержанию территорий рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Для решения ключевых задач в этой сфере требуются системные и умные решения. Важно «оздоровить» предприятия и прийти к тому, чтобы муниципалитеты своими силами выполняли основные действия по содержанию территорий. Для этого необходимо четко обозначить цели и провести работу по стандартизации.

«Кто есть директор муниципального бюджетного учреждения, понимает ли задачи, достаточно ли ресурсов. Самое главное — оптимальная модель обслуживания территории, которые закреплены за МБУ», — пояснил Андрей Воробьев.

Трансформация в первую очередь связана с повышением эффективности предприятий за счет внутренних ресурсов. Многие процессы должны быть оптимизированы и автоматизированы, в том числе выдача заданий для уборки и контроль за выполнением работ. Цифровые подходы позволят сэкономить время и силы людей.

Особое внимание губернатор уделил пересмотру заработных плат руководителей и наиболее востребованных сотрудников муниципальных бюджетных учреждений. По его словам, добросовестная и ответственная работа требует конкурентоспособных условий. В муниципалитетах, где требуются дополнительные руки, следует предусмотреть общежития для иногородних специалистов.

Глава региона отметил, что Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору подготовило стандарт и дорожную карту, которая позволит эффективно внедрить его.

«Сегодня прозвучат ряд предложений, с рядом глав мы консультировались, я очень надеюсь, что мнение наших глав учтено», — заключил Воробьев.