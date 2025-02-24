Опрос о преобразовании культурного центра «Барвиха» пройдет в Одинцове

пресс-служба администации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администации Одинцовского г. о.

В опросе примут участие жители сельских населенных пунктов Одинцовского городского округа: деревень Жуковка, Шульгино и Подушкино, а также поселка Усово-Тупик. Участники опроса Жители смогут поделиться своим мнением по вопросу: «Поддерживаете ли вы прекращение деятельности филиалов культурно-досугового центра „Барвиха“?» и заполнить опросные листы.

Филиалы муниципального бюджетного учреждения культуры преобразовывают в структурные подразделения, которые продолжат оказывать культурно-досуговые услуги для населения.

В опросе имеют право участвовать жители Одинцовского городского округа. Они должны обладать избирательным правом и иметь регистрацию по месту жительства на территории названных сельских населенных пунктов Одинцовского городского округа. Для участия в опросе при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Адреса проведения опроса в Одинцовском округе: деревня Жуковка, дом 113, поселок Усово-Тупик, дом 12, помещение III, деревня Шульгино, улица Центральная, дом 16А, деревня Подушкино, дом 100.

Время проведения опроса — часы работы филиалов культурно-досугового центра «Барвиха». Опрос будет проходить с 10 до 21 марта.