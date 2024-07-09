Опрос на тему семейных ценностей провели в подмосковном колледже «Энергия»

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню любви, семьи и верности, прошли в подмосковном колледже «Энергия». Студенты и сотрудники ответили на вопрос «Что для вас семья?».

Как пояснили в Министерстве образования Московской области, студенты отвечали очень искренне — «Без семьи не представляю своей жизни», «Благодаря своей семье я живу, радуюсь и приношу пользу своей Родине».

Как пояснили в ведомстве, эти ответы подчеркивают важность семейных уз и поддержки, которые являются основой для личного роста и развития.

«Такие инициативы играют важную роль в формировании благоприятной образовательной среды и поддержке студентов на их жизненном пути», — добавили в Министерстве.

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