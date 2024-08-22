Сегодня 15:36 Опрос для владельцев электрокаров запустили в Подмосковье Фото: Медиасток.рф
Министерство энергетики Московской области опубликовало опрос для владельцев электромобилей. Данные помогут удобнее расположить на карте будущие станции зарядки.
Опрос можно найти на официальном
сайте ведомства, а также по ссылкам на forms.yandex.ru и на gosuslugi.ru.
Ответы повлияют на место расположения будущих станций. Водителям предложат несколько несложных вопросов от инвесторов, которые будут развивать инфраструктуру. Интересует, где предпочтительней устанавливать новые ЭЗС.
Сейчас в Подмосковье работает 519 станций зарядки, из них 228 — быстрых
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