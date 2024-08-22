Опрос для владельцев электрокаров запустили в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

Министерство энергетики Московской области опубликовало опрос для владельцев электромобилей. Данные помогут удобнее расположить на карте будущие станции зарядки.

Опрос можно найти на официальном сайте ведомства, а также по ссылкам на forms.yandex.ru и на gosuslugi.ru.

Ответы повлияют на место расположения будущих станций. Водителям предложат несколько несложных вопросов от инвесторов, которые будут развивать инфраструктуру. Интересует, где предпочтительней устанавливать новые ЭЗС.

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