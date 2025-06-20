Опрессовку нового оборудования проверили на котельной в Егорьевске

Работы по замене одного из котлов провели на квартальной котельной на Касимовском шоссе в Егорьевске. Это было важно сделать для бесперебойного обеспечения жителей горячей водой и отоплением.

Срок эксплуатации старого котла подходит к концу. Всего в этой котельной три котла. Один заменили в прошлом году, второй — в этом. Его введут в эксплуатацию уже 1 сентября. Третий переустановят в следующем году.