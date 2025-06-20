Опрессовку нового оборудования проверили на котельной в Егорьевске
Работы по замене одного из котлов провели на квартальной котельной на Касимовском шоссе в Егорьевске. Это было важно сделать для бесперебойного обеспечения жителей горячей водой и отоплением.
Объект обслуживает почти половину города, в том числе соцобъекты: детские сады, школы, учреждения. Ресурсом пользуются 30 тысяч жителей.
Новый котел проходит опрессовку. Давление поднимут до 32 атмосфер. Это позволит убедиться в работоспособности оборудования.
«Опрессовка прошла успешно, надавили рабочим давлением 1,25 от рабочего 31 с половиной атмосферы. Все успешно, котел испытания выдержал», — прокомментировал директор структурного подразделения «Теплосеть» «Егорьевских инженерных сетей» Владимир Бродин.
Срок эксплуатации старого котла подходит к концу. Всего в этой котельной три котла. Один заменили в прошлом году, второй — в этом. Его введут в эксплуатацию уже 1 сентября. Третий переустановят в следующем году.