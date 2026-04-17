Призеров конкурса «Воспитатель года» объявили в Подмосковье

16 апреля в Московской области выбрали призеров профессионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2026». Мероприятие направлено на повышение престижа профессии воспитателя и демонстрацию значимости труда педагогов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

В конкурсе приняли участие 52 воспитателя из разных муниципальных образований региона. Они продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, умение находить подход к каждому ребенку и превращать образовательный процесс в увлекательное путешествие.

По итогам отбора компетентное жюри определило пять призеров, которые вышли в заключительный этап конкурса:

Александра Лобачева — воспитатель школы № 5 имени Героя Советского Союза К. А. Аверьянова, Дмитровский муниципальный округ;

Дарья Смотрова — воспитатель школы № 20, городской округ Щелково;

Ольга Иванова — воспитатель школы имени Героя России А. Г. Монетова, городской округ Подольск;

Елена Спиридонова — воспитатель гимназии № 23, городской округ Химки;

Виктория Юканова — воспитатель школы № 7, Ленинский городской округ.

Финальный этап «Профессиональный разговор» пройдет 20 апреля. Жюри объявит имя победителя, который представит Московскую область на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России». Победитель получит денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей, призеры — по 100 тысяч рублей.