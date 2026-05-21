18 мая в Доме правительства Московской области в Красногорске прошел финал конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья — 2026». В финал вышли восемь лучших педагогов-психологов региона, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Победительницей стала Анна Бурмакина из дошкольного отделения «Семицветик» школы № 20 городского округа Химки. Второе место заняла Виктория Крылова из школы № 4 Орехово-Зуевского городского округа. Бронзовым призером стала Ирина Павлова из Химкинского лицея. Лидеры получили денежные призы: победитель — 200 тысяч рублей, призеры — по 100 тысяч рублей.

Целью конкурса стало повышение профессионального уровня педагогов-психологов, укрепление их социального престижа и создание условий для самореализации. Участники продемонстрировали оригинальные методики и практики работы с детьми и подростками, направленные на преодоление стресса, снятие страхов и тревожности.

Победитель представит регион на федеральном этапе конкурса, который пройдет осенью. Проведение таких мероприятий соответствует целям федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети».