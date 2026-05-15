В Корпоративном университете развития образования завершился третий этап конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья 2026». Восемь педагогов стали финалистами и представили оригинальные методики работы с детьми и подростками. Среди них — специалисты из муниципального округа Луховицы, городского округа Химки, Орехово-Зуевского, Мытищи, Подольск, Лосино-Петровский и города Рошаль.

Финалистами стали: * Галина Богачева из Газопроводской школы муниципального округа Луховицы; * Анна Бурмакина из школы № 20 города Химки, дошкольное отделение «Семицветик»; * Виктория Крылова из школы № 4 Орехово-Зуевского городского округа; * Анна Лащенова из частной школы «Логос М» городского округа Мытищи; * Андрей Лагутин из школы имени Героя РФ летчика-испытателя Н. Д. Куимова городского округа Подольск; * Ирина Павлова из Химкинского лицея городского округа Химки; * Галина Радченко из Биокомбинатовской школы городского округа Лосино-Петровский; * Елена Федина из школы-интерната для детей с ОВЗ города Рошаль.

Педагоги показали эффективные инструменты психологической работы с детьми, направленные на преодоление стресса и развитие коммуникации. Также были представлены методики работы с эмоциональным состоянием и с детьми из семей с территорий повышенного риска.

Финал конкурса состоится 18 мая.