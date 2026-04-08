Определены победители XVI конкурса циркового искусства в Подмосковье

В Дворце культуры «Павлово-Покровский» состоялся финал XVI областного конкурса циркового искусства «Парад-Алле». Участие приняли 17 коллективов из 12 муниципалитетов Московской области. На сцене выступили более 130 артистов в возрасте от 5 до 20 лет.

Жюри конкурса, в состав которого вошли заслуженные деятели циркового искусства, оценивали исполнительский уровень, сценическую культуру, эмоциональность, актерское мастерство, оригинальность реквизита и современность режиссерских решений.

Гран-при конкурса присуждено образцовому коллективу «Цирковая студия «Пилигрим» из ДК «Павлово-Покровский». Лауреатами I степени стали образцовая студия цирковой гимнастики «Грация» и эстрадно-цирковая студия «Синяя птица».

Лауреатами второй и третьей степени стали коллективы и исполнители из Коломны, Подольска, Королева, Щелково и других округов. Полный список лауреатов опубликован в официальных группах Дворца культуры «Павлово-Покровский» [ВКонтакте](https://vk.com/wall-130755695_12164).

Все коллективы получили дипломы участников и портативные музыкальные колонки. Победители и лауреаты награждены кубками и дипломами Министерства культуры и туризма Московской области.

Организаторы конкурса — администрация Павлово-Посадского городского округа и Дворец культуры «Павлово-Покровский» при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.