Коллективы из Подмосковья вышли в финал всероссийского творческого конкурса

Завершился первый очный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. По итогам межрегионального отборочного видеотура в номинации «Традиции» определено 60 коллективов-финалистов, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В 2026 году к участию было заявлено 262 коллектива. К конкурсному отбору допускаются фольклорные коллективы, представляющие традиционную культуру народов России, оркестры и ансамбли народных инструментов, народно-певческие коллективы, ансамбли традиционного и народного танца.

Среди финалистов — два коллектива из Московской области:

Ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники», МБУ Центральный Дворец культуры «Созвездие», Дмитровский м. о.;

Народный коллектив «Фольклорный ансамбль «Истоки», структурное подразделение «Центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки», МУК «Дворец культуры «Октябрь», г. о. Подольск.

По итогам зональных смотров будут определены 20 лауреатов, которые получат главный приз — гранты в размере 2 миллионов рублей. Финал состоится в мае этого года в Туле.