Стратегическая сессия о новых векторах воспитания прошла в Московской области

10 марта в Доме Правительства Московской области прошла стратегическая сессия «Навигаторы детства: сила в единстве». В ходе мероприятия были определены новые направления в системе воспитания детей и молодежи, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Мероприятие посвящено старту года, который будет посвящен единству народов. На сессии запланировано создание тематических событий для детей, молодежи и педагогов. Региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Святослав Громов подчеркнул: «Наша основная задача — объединить усилия для создания сильной и процветающей страны».

Главной целью сессии стала разработка методических пособий и мероприятий в рамках Года единства народов России. Участники создали практические инструменты, которые помогут сделать воспитание более живым и динамичным.

Также обсуждались вопросы организации внеклассных мероприятий, отражающих идеи межнационального единства, создания современных методических материалов для педагогов и родителей, а также формирования программ подготовки высококвалифицированных специалистов для работы с детьми и молодежью.

Центральным событием сессии стала презентация обновленных принципов воспитания. Они разработаны Российским детско-юношеским центром совместно с ведущими педагогическими и методическими сообществами. Принципы сочетают традиции и инновационные методы, акцентируя внимание на укреплении семейных ценностей и развитии лидерских качеств молодежи.